Fitch alerta para recessão no Canadá em 2025 com queda acentuada na confiança

A Fitch Ratings afirmou nesta segunda-feira, 19, que a economia do Canadá caminha para uma recessão ainda em 2025, diante de uma "queda significativa na confiança" provocada pelo aumento das tarifas dos Estados Unidos sobre produtos canadenses. Segundo a agência de classificação de risco, "o forte aumento na tarifa efetiva dos EUA sobre importações canadenses até agora afetou principalmente o sentimento, mas já há sinais iniciais de impacto na atividade econômica".

A agência destaca que os laços comerciais entre os dois países "foram colocados em dúvida" com a nova postura de Washington, o que provocou uma reação negativa dos empresários canadenses. Indicadores de confiança empresarial despencaram, com o índice PMI composto caindo ao menor nível desde junho de 2020 e o barômetro de negócios da Federação Canadense de Empresas Independentes (CFIB, na sigla em inglês) também recuando de forma acentuada, lembra a instituição.

"A queda substancial no barômetro da CFIB é consistente com uma forte contração do PIB", afirmou Jessica Hinds, diretora da Fitch Ratings. Em abril, a Fitch reduziu as projeções de crescimento do PIB canadense para 2025 e 2026 a 0,1% e 0,5%, respectivamente. Segundo a agência, isso implica uma contração de 1,5% no PIB ao longo deste ano, o que configuraria "uma recessão leve pelos padrões históricos".