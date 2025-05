Galípolo afirma que é consenso no Copom que o balanço de riscos está menos assimétrico

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 19, que houve consenso no Comitê de Política Monetária (Copom) na leitura de que o balanço de riscos inflacionários se tornou menos assimétrico, o que levou o colegiado a apontar, em sua última reunião, três riscos de alta e três de baixa da inflação. Durante participação em conferência do Goldman Sachs, em São Paulo, Galípolo observou que as caudas do balanço de riscos "ficaram mais gordas" - ou seja, ganharam peso -, assim como houve uma mudança na dispersão.

"Nossa intenção na comunicação é tentar ser o mais transparente possível", ressaltou o banqueiro central.

Galípolo avaliou ainda que, com sucessão de choques externos, é normal haver uma quebra de sincronia na política monetária entre os bancos centrais.