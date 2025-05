Galípolo: BC não está perto de discutir inflexão da política monetária; não é tema para Copom

Ele afirmou, ainda, que o Copom não pretende relaxar o seu compromisso com a meta.

O presidente do BC ainda destacou que a autarquia está no processo de reunir confiança de que a convergência está acontecendo, por meio da observação de um conjunto de dados, e não com base no comportamento pontual de qualquer indicador.

"A gente não devia nem se emocionar com um Caged muito mais fraco, nem com um dado da indústria específico um pouco mais forte: a gente tem que reunir dados para confirmar uma tendência", afirmou o banqueiro central.