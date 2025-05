Galípolo: não é simples para BC lidar com a incerteza sobre a função de reação fiscal

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 19, que as incertezas sobre a política fiscal, diante da perspectiva de desaceleração econômica, tornam mais complexo o trabalho da autoridade monetária. Durante participação em conferência do Goldman Sachs, em São Paulo, o presidente do BC citou a percepção no mercado de que a perda de tração na atividade econômica, decorrente da alta dos juros, pode levar a uma resposta do lado fiscal.

A incerteza fiscal, ressaltou, parece explicar parte da dinâmica das expectativas de inflação, que seguem desancoradas apesar dos juros mais elevados.