Gripe aviária: 9 destinos com suspensão total representam 33,5% da exportação de frango do País

As exportações brasileiras de carne de frango e derivados representaram US$ 3,26 bilhões em 2024 para os nove mercados que suspenderam temporariamente as compras após a confirmação de um foco de gripe aviária em uma granja comercial no município de Montenegro (RS). Segundo dados obtidos pelo Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) no Agrostat, os embarques para esses destinos representaram 33,5% da receita total gerada com as exportações do setor no ano passado, quando alcançaram US$ 9,74 bilhões.

Além do impacto potencial sobre as receitas do agronegócio, a suspensão atinge mercados estratégicos, com destaque para China, União Europeia, México e Coreia do Sul, que juntos responderam por mais de US$ 2,7 bilhões do total exportado aos destinos agora embargados. Em volume, foram 1,62 milhão de toneladas enviadas aos nove mercados em 2024, de um total de 5,15 milhões de toneladas exportadas globalmente.

Segundo o Ministério da Agricultura, estão suspensas temporariamente as exportações de produtos avícolas brasileiros para China, União Europeia, Canadá e África do Sul, com interrupção da certificação por parte do Brasil. Já Chile, Argentina, Uruguai, México e Coreia do Sul comunicaram oficialmente a suspensão das importações.