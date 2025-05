Ibovespa sobe com queda de juros em meio a falas de Galípolo, apesar de queda em NY

Para o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus, Galípolo tem se mostrado cada vez mais técnico, o que é bem visto pelo mercado financeiro.

Apesar da redução da velocidade de baixa, o Ibovespa demonstra cansaço. Segundo Bruna Sene, analista de renda variável da Rico, alguns fatores principalmente externos indicam que o mercado deve operar com cautela, refletindo as incertezas globais e locais. A alta recente do Índice Bovespa, que alcançou a marca inédita dos 139 mil pontos recentemente, também abre espaço para uma realização, estima em nota.

O investidor ainda monitora os desdobramentos da gripe aviária no País e o impacto nas exportações do setor também devem pesar, em especial nas ações na B3. Vários países suspenderam as importações de frango do Brasil.

Sinais sutis de arrefecimento da inflação brasileira ficam no radar. Nesta segunda, o boletim Focus trouxe que a mediana o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) suavizado nos próximos 12 meses passou de 4,95% para 4,91%, mas segue acima do teto da meta de 4,50%.

Já a estimativa mediana para a Selic no fim de 2025 continuou em 14,75% pela terceira semana consecutiva e seguiu em 12,50% para 2026. Mas, levando em conta apenas as 72 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a projeção intermediária passou para 12,25% - indicando maior espaço para afrouxar a política monetária no ano que vem.

Também hoje foi divulgado o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de março. Houve alta para 0,8%, quase no teto de 0,81% das projeções, após expansão de 0,43% em fevereiro. O indicador cresceu 1,30% no primeiro trimestre, reforçando resiliência da atividade.