Incertezas macroeconômicas elevam riscos para finanças estruturadas globais, alerta Fitch

A Fitch Ratings alertou nesta segunda-feira, 19, que "as incertezas nas políticas comerciais e tarifárias" devem pressionar o desempenho de ativos de finanças estruturadas (SF, na sigla em inglês) ao longo de 2025. Segundo a agência de classificação de risco, "os riscos negativos aumentaram diante de um ambiente macroeconômico em deterioração", mas a expectativa é que "a maioria dos ratings de SF permaneça estável".

No entanto, a agência revisou a perspectiva de desempenho de ativos de 17 subsetores, com 14 passando de "neutra" para "deterioração". Com isso, mais de um terço das previsões para o desempenho de ativos estruturados está agora classificado como "deteriorando".

A Fitch destaca que "aumentos nos atrasos e perdas são esperados em muitos setores de SF", especialmente na América do Norte, onde os mutuários devem ser impactados por "crescimento econômico mais fraco, desemprego em alta e taxas de juros elevadas". O desempenho dos CMBS (títulos lastreados em hipotecas comerciais) continuará sob pressão nos EUA, com inadimplência crescente, sobretudo no setor de escritórios.