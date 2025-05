INSS passará a exigir biometria para novos empréstimos consignados

Com a decisão desta segunda-feira, a partir do dia 23, todos os desbloqueios para novos empréstimos consignados do INSS só serão realizados por biometria na plataforma do Meu INSS.

O despacho encaminha a decisão para que os setores competentes tomem as medidas necessárias para a adoção da biometria nos processos.

No dia 8 de maio, o presidente do INSS já havia determinado o bloqueio de novos descontos de empréstimo consignado para todos os beneficiários, independente da data de concessão do benefício. O desbloqueio poderia ser solicitado pelos próprios segurados nos canais oficiais do INSS.

Entre os dias 14 e 17 deste mês, quase 1,5 milhão de aposentados e pensionistas do INSS pediram o reembolso de mensalidades descontadas da folha de pagamento dos seus benefícios sem sua autorização.

Próximas etapas

A partir de 6 de junho, o trabalhador que fez a nova modalidade de consignado privado poderá trocar de instituição financeira, escolhendo a que oferecer juros mais baixos. Nessa etapa, qualquer dívida de qualquer banco poderá ser migrada, inclusive as linhas do Crédito do Trabalhador contratadas desde março.