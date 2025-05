Membro do Fed diz ver, nas condições atuais, um corte na taxa de juros em 2025

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou nesta segunda-feira, 19, que, diante das atuais condições econômicas e do nível das tarifas federais nos EUA, "vejo um corte na taxa de juros neste ano". Ele ponderou, contudo, que esse cenário pode mudar caso as negociações comerciais sejam "boas e rápidas", o que permitiria ao Fed "antecipar ações se as negociações comerciais avançarem", sem especificar quais ações seriam essas.

Em entrevista à Bloomberg, Bostic destacou que os formuladores de política monetária dos EUA ainda precisam de "tempo para ter clareza sobre o impacto real das tarifas" na economia.

"Precisamos ainda ver como os consumidores e as empresas responderão à economia", disse ele.