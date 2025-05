Monitor do PIB aponta alta de 1,3% em março ante fevereiro, revela FGV

"A agropecuária, com forte crescimento de 12,2%, é o grande destaque no resultado do primeiro trimestre. Além disso, o crescimento de 1,3% no setor de serviços, atividade de maior peso no PIB, também colaborou para o bom desempenho da economia. Com isso, o resultado do primeiro trimestre reverte a tendência declinante da economia, que se observava desde o terceiro semestre de 2024", apontou Juliana Trece, coordenadora do Monitor do PIB - FGV, em nota oficial. "O destaque negativo do primeiro trimestre foi a estagnação industrial. Embora a maior parte das atividades industriais tenha registrado crescimento, a retração na indústria de transformação, atividade de maior peso na indústria, explica esse desempenho."

Pela ótica da demanda, houve expansão em todos os componentes no primeiro trimestre, frisou a pesquisadora.

"Destaca-se, entre eles, a exportação, que após ter registrado diversas retrações em 2024, cresceu 2,8% no primeiro trimestre, com grande influência de produtos agropecuários", completou Trece.

O Monitor do PIB antecipa a tendência do principal índice da economia a partir das mesmas fontes de dados e metodologia empregadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo cálculo oficial das Contas Nacionais.

No primeiro trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre de 2024, sob a ótica da demanda, o consumo das famílias cresceu 2,7%.

"Apesar disso, nota-se que há certa estabilidade nos crescimentos dos três últimos trimestres. Todas as categorias de uso contribuíram para essa redução do crescimento no consumo, sendo as maiores reduções de contribuição registradas em produtos duráveis e serviços", ressaltou a FGV.