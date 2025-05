Moody's rebaixa ratings de grandes bancos dos EUA após corte da dívida soberana

O comunicado ressalta que os ratings afetados incorporavam um "notch" de apoio governamental, que foi removido após o rebaixamento soberano.

Além dos depósitos, a agência também reduziu de "AA1" para "AA2" as notas de dívida sênior não garantida e ratings de emissor de subsidiárias do Bank of America e do Bank of New York Mellon (BNY).

A agência rebaixou ainda de "Aa1" para "Aa2" os ratings de risco de contraparte (de longo prazo de determinadas subsidiárias e filiais do Bank of America, Bank of NY, JPMorgan, State Street Corporation e Wells Fargo.

As perspectivas para as novas classificações variam: estáveis para Bank of America e Wells Fargo, e positivas para JPMorgan, refletindo a "posição dominante" do banco no mercado.

A Moody's destacou que o rebaixamento não afetou instituições como Citigroup, Goldman Sachs e Morgan Stanley, cujas classificações já não dependiam de suporte governamental. No entanto, para os bancos impactados, a agência manteve a previsão de que ainda há "probabilidade moderada" de auxílio federal em cenários extremos.

Ajustes adicionais podem ocorrer caso os bancos registrem deterioração em capital, liquidez ou controle de riscos.