Motta diz à Febraban que defende reforma mais ampla a partir de debate da isenção do IR

As medidas compensatórias à isenção foram debatidas na reunião, com os bancos propondo a Motta que se busque alternativas ao aumento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), uma via que foi colocada à mesa em propostas de emenda ao texto original.

"Precisamos ter muito cuidado em como compensar essa medida para que essa compensação não venha a ser danosa para o ambiente econômico", afirmou o presidente da Câmara. Ainda de acordo com ele, além do projeto do IR, a discussão sobre medidas de isenção tributária hoje vigentes está entre as prioridades da Casa neste ano.

Segundo Motta, é preciso buscar mudanças legislativas que permitam que os juros do País caiam de forma sustentável, ajudando a estimular a concessão de crédito. "Temos de avançar nessa agenda, e o Parlamento tem de ajudar o Executivo em medidas e ações no sentido de fazer com que isso ande."