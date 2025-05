Nvidia anuncia abertura de plataforma de servidores de IA e parceira com a Foxconn em Taiwan

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, anunciou nesta segunda-feira, 19, na feira Computex, em Taiwan, que a empresa abrirá sua plataforma de servidores de inteligência artificial (IA) para fabricantes de chips rivais, como Qualcomm e Marvell Technology. Segundo nota da empresa, o novo sistema, chamado NVLink Fusion, permite às indústrias construir infraestruturas de IA parcialmente personalizadas.

"Uma mudança tectônica está em andamento: pela primeira vez em décadas, os data centers precisam ser fundamentalmente remodelados - a IA está sendo incorporada a todas as plataformas de computação", disse Huang.

No evento, Huang também mencionou que a Nvidia e a Foxconn, principal fornecedora para fabricação do iPhone da Apple, vão aprofundar parceria e trabalhar com o governo taiwanês para construir supercomputadores desktop DGX Spark e DGX Station. O sistema fornecerá infraestrutura Nvidia Blackwell de última geração para pesquisadores, startups, indústrias e agências governamentais usarem IA com "eficiência".