Para Febraban, compensação do IR pode ir por outros caminhos além de CSLL

Motta disse que sugeriu ao setor que envie propostas alternativas à comissão da Câmara que discute o projeto. Esse grupo é liderado pelo ex-presidente da Casa, o deputado Arthur Lira (Progressistas-AL).

Ainda de acordo com Isaac, o encontro foi "proveitoso" e teve a presença de representantes de todos os bancos que compõem o conselho da Febraban. O órgão é formado por presidentes dos bancos associados à entidade, e é presidido pelo presidente do Conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco.

"Debatemos, por exemplo, a dinâmica recente do mercado de crédito, os custos da intermediação financeira, custos de capital, os custos do spread bancário, das taxas de juros e medidas que possam baratear os empréstimos, tanto para as famílias quanto para as empresas", disse ele.