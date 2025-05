Petróleo fecha em alta moderada em meio a melhora de expectativas para a demanda

Os contratos futuros de petróleo se recuperaram ao longo do dia e encerraram a segunda-feira, 19, em terreno positivo, em meio à melhora das expectativas para a demanda global e as preocupações com um aumento adicional dos estoques da commodity devido a um possível acordo nuclear entre os Estados Unidos e o Irã.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para julho subiu 0,27% (US$ 0,17), fechando a US$ 62,14 o barril. O Brent para julho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 0,20% (US$ 0,13), para US$ 65,54 o barril.

Os valores de referência de petróleo chegaram a cair mais de 1% no início da sessão, pressionados pelo rebaixamento da nota de crédito dos EUA pela Moody's, no fim da semana passada. Ao longo do dia, os traders monitoram de perto os desdobramentos das negociações de paz na Ucrânia.