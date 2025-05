Relato de novos programas com gastos fiscais cria temor, avalia secretário da Fazenda

Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), fontes do governo entendem que é preciso o lançamento de novos programas para melhorar a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de olho na eleição de 2026. Na opinião dessas fontes, as ações já previstas, como o Minha Casa, Minha Vida e o novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), não estão tendo os resultados esperados e é preciso um "fato novo" para Lula ter um respiro de popularidade.

O Palácio do Planalto analisa uma série de medidas com o intuito de alavancar a popularidade de Lula nos próximos meses.

Estão nesse rol de propostas em estudo no governo o novo Vale Gás, uma linha de crédito para entregadores por aplicativo e um programa no Ministério da Saúde para uso de estrutura de hospitais particulares para cirurgias do SUS.

Também estão em discussão no governo uma linha de financiamento para melhorias em moradias precárias e uma proposta para igualar benefícios de motoristas de aplicativo aos de taxistas.