Taxas de juros caem com fala de Galípolo, recuo do dólar e dos retornos dos Treasuries

Os juros futuros começaram a semana em queda, refletindo principalmente o ambiente doméstico. Declarações do presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, reforçaram a perspectiva de que o ciclo de alta da Selic terminou em maio, ainda que tenha sinalizado que a taxa deve seguir em níveis restritivos por período "bastante prolongado". Agradou ao mercado a postura rigorosa com relação à desancoragem das expectativas, endossando os níveis de credibilidade do BC. A fraqueza do dólar e a virada dos juros dos Treasuries para baixo também contribuíram para o alívio nos prêmios de risco.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 terminou em 14,72%, de 14,74% no ajuste de sexta-feira, e a do DI para janeiro de 2027, em 13,91%, de 14,00% no ajuste anterior. A taxa do DI para janeiro de 2029 caiu de 13,59% para 13,46%.

As taxas começaram a sessão em alta refletindo o resultado do IBC-Br de março, que veio no teto das estimativas, o avanço do dólar e das taxas dos Treasuries, mas começaram a cair durante a fala de Galípolo, ainda pela manhã, durante participação em conferência do Goldman Sachs, em São Paulo. O dólar também passou a cair, e, à tarde, os yields dos Treasuries igualmente viraram para baixo.