UE corta projeções de crescimento da zona do euro, com impacto de tarifas nas exportações

A economia da zona do euro deverá crescer em ritmo mais lento do que se imaginava neste e no próximo ano, à medida que as tarifas do governo Trump afetarem as exportações, enquanto a inflação tenderá a desacelerar de forma mais rápida, segundo economistas da União Europeia.

Em relatório de perspectivas econômicas divulgado nesta segunda-feira, 19, a Comissão Europeia, braço executivo da UE, alertou que uma nova elevação de tarifas causaria mais danos à economia do bloco, mas também ressaltou que o aumento dos gastos com defesa e esforços de investimentos na Alemanha para impulsionar a infraestrutura poderão impulsionar a atividade.

A Comissão agora prevê que o Produto Interno Bruto da zona do euro crescerá 0,9% este ano e 1,4% em 2026, ganhando força em relação ao avanço de 0,4% visto em 2024. Antes, as expectativas eram de altas de 1,3% em 2025 e de 1,6% no próximo ano.