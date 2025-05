84% das propriedades rurais no raio do foco de gripe aviária no RS foram vistoriadas

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul informou que 84% das propriedades no raio de até 10 quilômetros do foco de gripe aviária em Montenegro, Região Metropolitana do Estado, foram vistoriadas. As inspeções foram feitas de sábado, 17 de maio, até a segunda-feira, 19, em 459 propriedades rurais e uma granja, informou a secretaria.

Do total de propriedades visitadas, 30 são propriedades familiares de subsistência num raio de 3 km do foco e 429 propriedades de subsistência e uma granja de recria de aves num raio de 10 km do foco.

A secretaria afirmou, ainda, que a instalação de sete barreiras sanitárias foi concluída na segunda-feira e está em funcionamento 24 horas por dia.