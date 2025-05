AGU vê 'núcleo de fraude' entre 12 associações

"Eu só tenho pressa para construir um modelo jurídico e devolver os recursos para os aposentados e pensionistas. Eu me preocupo se uma CPMI não pode atrapalhar esse processo de devolução dos recursos para eles", afirmou o ministro, ao ser questionado se a instalação do colegiado poderia afetar outras frentes de investigação. Messias não explicou, entretanto, de que forma a CPMI - uma prerrogativa no âmbito do Congresso, não do Executivo - poderia influenciar na devolução do montante desviado.

O requerimento para a instalação da CPMI foi protocolado no Congresso no último dia 12, e contou com a assinatura de 223 deputados e 36 senadores.

No fim de abril, também houve um pedido para a criação de uma comissão formada somente por deputados, mas, como há uma fila de pedidos de CPI anteriores na Câmara, os parlamentares de oposição ao governo Lula mudaram de estratégia, mirando a comissão mista.

Integrantes do PT não assinaram o requerimento para a CPMI. Na base governista, apenas alguns integrantes do PSB aderiram.