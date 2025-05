Aneel aprova reajuste tarifário da Amazonas Energia, com redução média de 1,35%

A Amazonas Energia é sediada na cidade de Manaus (AM) e atende aproximadamente 1,04 milhão de unidades consumidoras. O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual na ordem de R$ 4,4 bilhões, segundo informações apresentadas pela Aneel.

A Aneel também homologou o valor de R$ 111,3 milhões que será reembolsado em parcela única pela Amazonas Energia à Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), em junho deste ano.

Esse reembolso é devido ao "resultado residual" de sobrecontratação de energia e exposição do mercado de curto prazo do período de março de 2024 a fevereiro de 2025. A sobrecontratação ocorre quando as distribuidoras ficam com mais contratos de energia do que precisam.