BC da China buscará fortalecer política monetária moderadamente flexível

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) enfatizou a necessidade de implementar uma política monetária moderadamente flexível, atender às necessidades efetivas de financiamento da economia real e manter um crescimento razoável no montante total de financiamento.

Os compromissos foram defendidos em discurso do presidente do BC chinês, Pan Gongsheng, após uma reunião que contou com a participação do vice-diretor da Administração Reguladora Financeira do Estado, Zhou Liang, e de outras autoridades.

Gongsheng disse ainda que o BC aumentará o apoio a áreas-chave como inovação científica e tecnológica, além de estimular o consumo e as pequenas e microempresas privadas. O BC também procurará a estabilização do comércio exterior.