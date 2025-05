'BC Não está (nem) perto da discussão' sobre corte da Selic, afirma Galípolo

Em sua avaliação, o aumento de 4,25 pontos porcentuais da Selic desde setembro do ano passado está justificado pela complexidade do cenário atual, e os indicadores estão respondendo como o esperado à transmissão do aperto monetário.

Galípolo afirmou ainda que, diante dos choques externos decorrentes da escalada das tarifas empreendida pelo presidente dos EUA, Donald Trump, é normal haver uma quebra de sincronia na política monetária entre os bancos centrais. Mas ressaltou que o Brasil passou a ser visto como uma economia menos impactada pela guerra comercial.

Galípolo ainda lembrou que as incertezas sobre a política fiscal tornam mais complexo o trabalho do BC. "Não é simples para o BC lidar com a incerteza sobre a função de reação fiscal", disse, referindo-se à percepção no mercado de que, com a proximidade das eleições, o governo pode lançar mão de medidas fiscais para tentar compensar eventual desaceleração da economia.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.