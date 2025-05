BNDES aprova R$ 47 mi do Fust para Osirnet, no RS, recuperar infraestrutura após enchentes

O primeiro empréstimo, no valor de R$ 27 milhões, está inserido na linha Fust Padronizado, com foco em investimentos estruturantes. O projeto prevê a construção de 285 km de rede de fibra óptica, interligando 18 escolas públicas em 13 municípios e promovendo a inclusão digital de cerca de 1.500 alunos. A iniciativa contempla ainda a instalação de redes internas nas escolas e a oferta de internet gratuita.

"Além do impacto educacional, o plano de expansão também prevê a criação de 8 mil novas conexões domiciliares e empresariais nas cidades beneficiadas, além da instalação de 145 km de rede de transporte de alta capacidade, atendendo três novos municípios. Estima-se que essas iniciativas possam gerar cerca de 4 mil novas conexões adicionais, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região", disse o banco em nota.

Já a segunda operação de crédito, no valor de R$ 20 milhões, foi aprovada no âmbito do Fust Giro Emergencial. O recurso será utilizado para garantir capital de giro para apoio às obras de reconstrução de infraestrutura de telecom afetadas pelos eventos climáticos extremos que atingiram o estado entre maio e junho de 2024. Na ocasião, 24 municípios onde a Osirnet atua decretaram estado de calamidade pública, impactando diretamente mais de 64 mil clientes.

"Expandir o acesso à internet de alta capacidade para as escolas significa abrir as portas do futuro para que os jovens tenham mais oportunidades. Além disso, o projeto aprovado pelo banco vai promover a reconstrução da infraestrutura no Rio Grande do Sul, duramente afetada pelos extremos climáticos, e contribuir para impulsionar a economia e o desenvolvimento a partir da ampliação do acesso a oportunidades de negócios. Essa é uma prioridade do governo Lula", explicou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Desde outubro de 2023, o BNDES já aprovou R$ 1,9 bilhão destinados a 65 empresas de telecomunicações de diferentes portes, incluindo MPMEs, informou o banco.