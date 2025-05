Bolsas da Europa fecham em alta com ambiente favorável ao risco e DAX bate novo recorde

A Mota-Engil ganhou 4,88% e a EDP Renováveis saltou 3%, puxando a bolsa portuguesa.

Em contrapartida, o UBS caiu 3,28% após reportagem da Bloomberg apontar que o banco suíço deve perder disputa para flexibilizar exigências de capital mais rígidas.

Na frente geopolítica, a Comissão Europeia anunciou a preparação de um 18º pacote de sanções "ainda mais duras" contra a Rússia, visando ampliar a pressão por um cessar-fogo na Ucrânia. O anúncio veio poucas horas após o lançamento do 17º pacote de sanções.

No Reino Unido, o economista-chefe do Banco da Inglaterra, Huw Pill, sinalizou que o ritmo de cortes de juros pode ser mais lento do que o esperado, diante da persistência da inflação e da pressão salarial acima da meta.

Já no cenário macro da zona do euro, o índice de confiança do consumidor subiu de -16,7 em abril para -15,2 em maio, segundo dados preliminares da Comissão Europeia.

*Com informações da Dow Jones Newswires