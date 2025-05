Comissão Especial do IR aprova requerimento para ouvir Barreirinhas e mais 55 especialistas

Além do relator, Arthur Lira (PP-AL), sugeriram nomes para as audiências públicas da Comissão do IR dos deputados: André Figueiredo (PDT-CE), Luiz Carlos Hauly (Pode-PR), Ossesio Silva (Republicanos-PE), Joaquim Passarinho (PL-PA), Júlio Cesar (PSD-PI), Zé Neto (PT-BA), Natália Bonavides (PT-RN), Tabata Amaral (PSB-SP), Dimas Gadelha (PT-RJ), Jorge Solla (PT-BA), Lindbergh Farias (PT-RJ), Merlong Solano (PT-PI) e Tadeu Veneri (PT-PR).

Ainda há a possibilidade da realização de audiências públicas nos Estados, o que deve ser enfrentado pela Comissão das próprias reuniões.

Também nesta terça foi aprovado um requerimento do deputado Cláudio Cajado (PP-BA) para que a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, forneça informações decorrentes da avaliação e do monitoramento de políticas públicas, a cargo do Poder Executivo, "notadamente aquelas fundamentadas em renúncias fiscais".

O plano de trabalho apresentado por Lira no último dia 6, quando a comissão foi instalada, prevê a realização de audiências públicas até o dia 20 de junho. Considerando que as reuniões da Comissão devem ocorrer às terças pela manhã, seriam dedicados às oitivas quatro encontros do colegiado.