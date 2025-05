D-Wave lança computador quântico de 6ª geração com avanços inéditos

Segundo a empresa, mais de 20,6 milhões de problemas foram processados por protótipos do Advantage2 desde junho de 2022, com aumento de 134% no uso nos últimos seis meses. O sistema já foi utilizado por instituições como o Jülich Supercomputing Center e o Los Alamos National Laboratory, além de empresas como a Japan Tobacco, que o aplicou em pesquisa de novos medicamentos com apoio de IA. A D-Wave planeja ainda integrar o Advantage2 ao supercomputador europeu JUPITER e expandir seu uso em aplicações críticas ao redor do mundo.

Às 11h06 (de Brasília), a ação da D-Wave saltava 21,46% em Nova York. A empresa tem, atualmente, capitalização de mercado no valor de US$ 4,41 bilhões. Só em 2024, o aumento em seu valor de mercado foi de 1.795,02%. Neste ano, esse ganho já passou dos 65%.