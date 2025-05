Ford cede espaço em fábrica de bateria para Nissan em recuo de estratégia para veículo elétrico

A Ford Motor está dando mais um passo atrás em suas ambições com veículos elétricos, permitindo que a rival Nissan use parte de sua principal fábrica de baterias nos EUA, de acordo com pessoas familiarizadas com o plano.

A Ford fez uma grande aposta em veículos elétricos em 2021, anunciando duas novas fábricas de baterias no Kentucky como parte de um investimento maior de US$ 7 bilhões. As unidades são uma joint venture com a fabricante coreana de baterias SK On.

Atualmente, uma das fábricas do Kentucky está desativada, e apenas parte da outra fábrica está produzindo baterias para a Ford. A fábrica ativa agora também produzirá baterias para a Nissan, de acordo com as fontes.