Governo descarta 3 casos suspeitos; outros 4 ainda estão em investigação

"O mercado terá confiança de que o Brasil voltará a ter o status de livre de gripe aviária, por transparência", declarou o ministro, ao reforçar a "robustez e força" dos sistema de proteção brasileiro.

'Inevitável'

Fávaro classificou como "inevitável" a entrada da gripe no plantel comercial brasileiro. Ele reforçou que há máxima segurança no sistema de proteção brasileiro. "Não existe sistema de defesa sanitário no mundo como o do Brasil", declarou.

O ministro disse ainda que a gripe aviária circula no mundo desde 2006, mas pelo "sistema robusto" interno, de proteção, a influenza aviária não havia entrado aqui. "No Brasil gripe aviária entrou em plantel comercial dois anos depois de casos em aves silvestres", afirmou Fávaro.

O secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais, Marcel Moreira, disse que foram recebidas manifestações de 11 países sobre restrições ao frango brasileiro. México, Coreia do Sul, Chile, Canadá, Uruguai, Malásia e Argentina suspenderam as compras de todo Brasil. Cuba e Bahrein suspenderam compras de frango do Rio Grande do Sul, enquanto o Japão suspendeu as importações oriundas do município de Montenegro.

Regionalização