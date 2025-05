Honda reduz investimento em EVs em mais de US$ 20 bi diante de desaceleração na demanda

Apesar da redução nos investimentos, a montadora informou que continua considerando os EVs como a melhor opção para alcançar a neutralidade de carbono nos veículos de passeio no longo prazo. No entanto, reconheceu que os híbridos terão um papel central no período de transição e prometeu ampliar sua linha de modelos híbridos.

A empresa tem se beneficiado da preferência crescente de consumidores nos Estados Unidos e em outros mercados por veículos híbridos em detrimento dos elétricos puros, motivada por preocupações com problemas de recarga e os preços mais altos dos EVs.

A Honda projeta aumentar o volume total de vendas de carros até 2030 para acima do nível atual, de 3,6 milhões de unidades, com meta de vender 2,2 milhões de veículos híbridos. No entanto, a companhia reconheceu que provavelmente ficará abaixo da meta anterior, de ter 30% das vendas representadas por EVs em 2030.

A montadora afirmou ainda que o ambiente de negócios está mais incerto diante de mudanças nas políticas comerciais de diversos países e da desaceleração no crescimento da demanda por EVs, influenciada também por alterações nas regulamentações ambientais.

Na China, onde a eletrificação dos veículos avança mais rapidamente do que em outros países, a Honda disse que trabalhará com a startup local de direção autônoma Momenta Global para desenvolver e implementar sistemas de assistência ao motorista adequados às condições das estradas chinesas.