IBC-Br cresce 0,8% em março; alta no primeiro trimestre chega a 1,3%

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), conhecido como a prévia do Produto Interno Bruto (PIB), cresceu 0,8% em março, na comparação com fevereiro e na série com ajuste sazonal, informou a autarquia nesta segunda, 19. O resultado foi semelhante ao teto da pesquisa Projeções Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) (0,81%). A mediana era de 0,3%, e o piso, de queda de 0,6%. Com o resultado, a alta no primeiro trimestre chega a 1,3%.

O BC revisou os resultados do índice de fevereiro (0,43% para 0,52%), janeiro (0,92% para 1,01%) e dezembro (-0,63% para -0,53%).

Na comparação com março de 2024, o IBC-Br total cresceu 3,49% na série sem ajuste sazonal - acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 2,7%. As estimativas do mercado iam de 0,7% a 4,4%. Em fevereiro, o indicador havia avançado 4,07%. Na soma de 12 meses, o IBC-Br total cresceu 4,17%.