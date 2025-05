Ibovespa cai após nível histórico dos 140 mil pontos, seguindo queda em NY

O Ibovespa cai nesta terça-feira, 20, após testar alta de 0,14%, na máxima intradia dos 139.833,51 pontos depois de ter tocado o nível inédito dos 140 mil pontos ao longo da sessão de ontem. A queda ocorre em meio à desvalorização das bolsas de Nova York após ganhos recentes.

"Até poderia dizer que é uma realização de lucros, mas é uma queda moderada", pontua Thiago Lourenço, operador de renda variável da Manchester Investimentos. "Mas há um volume razoável de papéis que estão passando por correção", completa Lourenço.

Apesar do recuo do em torno de 0,60% do petróleo nesta manhã, as ações da Petrobras avançam na esteira da informação de que a empresa deu ontem mais um passo no licenciamento da Margem Equatorial, estando agora a apenas uma etapa de concluir o processo. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama) aprovou o conceito do Plano de Proteção e Atendimento à Fauna Oleada (PPAF).