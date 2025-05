Ibovespa ganha fôlego e sustenta 140 mil pontos no encerramento pela 1ª vez

Em dia de agenda esvaziada e de moderado ajuste negativo em Nova York, o Ibovespa conservava o nível de 139 mil pontos pela quarta sessão seguida, em leve baixa na maior parte da sessão. Em direção ao fechamento, contudo, com Petrobras um pouco mais firme no campo positivo (ON +0,32%, PN +0,41%) e a neutralização das perdas em Vale (ON +0,02%), o índice virou e ganhou algum ímpeto, encerrando o dia pela primeira vez na casa dos 140 mil pontos. No fim da sessão desta terça-feira, contribuiu para a virada e ganho de ímpeto do Ibovespa a notícia de que o Morgan Stanley elevou a recomendação para ações brasileiras, de neutra para overweight.

Para o Morgan, há sinais de enfraquecimento do apoio à plataforma política atual no Brasil, reporta de Nova York a correspondente do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estados), Aline Bronzati.

Para o banco norte-americano, o Brasil está "barato", e um cenário otimista, agora, é o mais provável. Na avaliação do Morgan Stanley, o calendário eleitoral no Brasil abre oportunidade de mudança na política fiscal.