Jader anuncia 130 mil unidades do MCMV e diz crédito a moradias precárias será do Fundo Social

Jader explicou que o limite de valores dos imóveis será reajustado também. As unidades habitacionais na região Norte terão um valor maior que as demais. O motivo, segundo Jader, é que há um custo maior na operação.

"Vamos fazer também reajuste dos valores do MCMV. Nas casas, o limite era de R$170 mil, passa para R$ 175 mil nos Estados com exceção da região Norte, que vai a R$ 178 mil. Esse aumento no Norte é por conta do custo dos equipamentos e material de construção para que haja o deslocamento. Nos apartamentos, o limite é de R$ 170 mil e estamos elevando para 180 mil nas outras regiões e R$ 193 mil na região Norte", declarou o ministro.

Questionado sobre o programa de reformas de moradias precárias que o presidente Lula mencionou durante seu discurso na abertura da Marcha dos Prefeitos, Jader disse que o ministério fez alguns ajustes a pedido do próprio chefe do Executivo e que aguarda uma reunião para apresentá-lo o resultado.

"Fizemos uma primeira apresentação ao presidente. Ele pediu algumas alterações antes da viagem que fez à Rússia e à China. Estamos aguardando a agenda com o presidente para poder retornar e levar as alterações que ele pediu", declarou.

Jader confirmou que os recursos usados para o programa de moradias precárias, antecipado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na semana passada, virá do Fundo Social. Também disse que o programa será um braço do Minha Casa, Minha Vida. "(O programa para moradias precárias) Será dentro do Minha Casa, Minha Vida. O recurso será do Fundo Social. O mesmo recurso que estamos usando para o Minha Casa, Minha Vida Classe Média será utilizado para o Minha Casa, Minha Vida Reformas", disse.