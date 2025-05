Líder opera primeiro voo de aviação geral com combustível sustentável no Brasil

A Líder Aviação, companhia de aviação executiva, operou na tarde desta terça-feira, 20, o primeiro voo da aviação geral no País utilizando combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês). A viagem ocorreu no Rio de Janeiro com um helicóptero que transportava funcionários da empresa de energia Equinor até plataformas em alto-mar.

O voo teve como ponto de partida o Aeroporto de Jacarepaguá, na capital fluminense, e foi abastecido com um blend (mistura) composto por 10% de SAF e 90% de JET A fóssil, conforme autorizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O biocombustível foi produzido a partir de óleo de cozinha usado, conhecido como UCO (Used Cooking Oil).

A aeronave, modelo S92, foi abastecida pela Vibra, única fornecedora desse tipo de combustível no Brasil, por meio da BR Aviation, unidade de negócios da companhia responsável pelo abastecimento de aeronaves e atividades correlatas. O blend adotado no voo pode ser utilizado nos motores atuais sem a necessidade de adaptação, permitindo a transição gradual para o novo modelo de abastecimento.