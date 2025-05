Musk promete ficar na Tesla por 5 anos e diz que Europa é 'mercado mais fraco' da empresa

O CEO da Tesla, Elon Musk, garantiu que seguirá no comando da companhia pelos próximos cinco anos. "Sem dúvida", afirmou durante entrevista nesta terça-feira, no Fórum Econômico do Catar, organizado pela Bloomberg, em Abu Dhabi. A declaração rebate dúvidas sobre seu comprometimento com a montadora elétrica.

"Meu compromisso com a Tesla é sobre controle de votos suficiente para que eu não possa ser solicitado a sair por investidores ativistas", acrescentou o empresário.

As falas de Musk, que também lidera o Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) no governo Donald Trump nos Estados Unidos, vêm em meio a críticas sobre seu envolvimento político nos últimos meses e acusações de que teria deixado a Tesla em segundo plano.