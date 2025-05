Musk quer robotáxis da Tesla na rua em junho e diz não se arrepender de vínculo com Trump

A Tesla prepara o lançamento de seus primeiros veículos autônomos ainda neste verão no hemisfério norte, com início na cidade de Austin, no Texas. O CEO da empresa, Elon Musk, confirmou nesta terça-feira, 20, que o "lançamento inicial começará com pequeno número de veículos autônomos" e será realizado até o fim de junho. "Teremos mil robotáxis até o fim do próximo mês", afirmou em entrevista à CNBC.

Segundo Musk, a empresa já está testando "milhares" de carros autônomos antes da estreia oficial do serviço. A expectativa é de rápida expansão para outras cidades. Até o fim de 2025, Musk projeta "milhares de carros autônomos nos EUA" e, até o fim de 2026, "centenas de milhares, se não um milhão, de veículos totalmente autônomos".

O modelo de negócios será inspirado em plataformas de compartilhamento de serviços, como Uber e Airbnb, afirmou Musk. Ele confirmou que a empresa avalia desenvolver um aplicativo próprio para reservar viagens com os robotáxis e alugar os carros autônomos. Para garantir segurança, a Tesla adotará sistemas de geocercas (geo-fencing). "Vamos usar sistemas de Geo-Fence para garantir que carros fiquem em áreas seguras", disse Musk.