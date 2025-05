Petrobras: Navio-plataforma Duque de Caxias alcança topo de produção de 180 mil bpd

Com a nova marca, o potencial de produção do campo de Mero supera 590 mil barris de óleo por dia. A petroleira lembra que Mero é um campo unitizado, operado pela Petrobras (38,6%) em parceria com a Shell Brasil (19,3%), TotalEnergies (19,3%), CNPC (9,65%), CNOOC (9,65%) e Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA) (3,5%), como gestora do contrato e representante da União na área não contratada.

"A plataforma Marechal Duque de Caxias tem características que servem muito bem ao projeto atual da Petrobras, de manutenção de altos níveis de produção e uso de tecnologias de descarbonização", declarou Sylvia Anjos, diretora de Exploração e Produção da companhia, em nota oficial.

"A plataforma será a primeira a usar, a partir de 2028, a tecnologia HISEP (High Pressure Separation), que representa um grande avanço na produção offshore, ao permitir a separação de gás e óleo no fundo do oceano. Por meio desse sistema, o gás com alto teor de CO2 é reinjetado diretamente no reservatório a partir do leito marinho, reduzindo significativamente as emissões e otimizando a produção de óleo no FPSO", acrescentou, na nota, o gerente executivo de Libra, Bruno Moczydlower.