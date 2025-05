Secretário da Fazenda acena a Lira sobre Câmara discutir redutor do IR

O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, respondeu nesta terça-feira, 20, a uma "discordância" externada pelo deputado Arthur Lira (PP-AL), relator do projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda, quanto às regras do redutor do imposto de renda mínimo. Marcos Pinto fez um aceno a Lira, disse estar "100% convergente" com o relator no sentido de que o tema deve ser debatido pela Câmara e se colocou à disposição para apresentar sugestões à Comissão Especial que trata do assunto.

A declaração ocorreu logo após Lira confrontar Pinto durante audiência pública no período da manhã desta terça. O relator repetiu uma ponderação que fez durante a apresentação do plano de trabalho da Comissão.

Na ocasião, Lira disse discordar da declaração do secretário de reformas econômicas de que as regras relativas ao redutor do IR devem ser tratadas durante a regulamentação da lei que ainda é analisada pela Câmara.