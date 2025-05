Starmer diz que acordos comerciais se tornaram 'moeda de segurança' para o Reino Unido

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que os acordos comerciais se tornaram uma "moeda de segurança" no mundo atual e vão "salvar" as indústrias britânicas, particularmente nos setores de aço e farmacêutico. Os comentários foram realizados em testemunho na Câmara dos Comuns, ao falar sobre os recentes acordos com a União Europeia (UE), Índia e Estados Unidos.

O premiê rebateu críticas do Partido Conservador, que acusou o governo Trabalhista de criar políticas que aumentarão a imigração no país e prejudicarão determinados setores, como pesca, agricultura e defesa. Segundo ele, os acordos facilitarão na prática a exportação de alimentos para a União Europeia e abrirá os mercados europeus para produtos da indústria de defesa britânica.

Starmer foi enfático ao afirmar que teve como limite nas negociações com a UE a posição tomada pelo Reino Unido durante o Brexit. "Dissemos que não voltaríamos para o bloco ou para o mercado único de capitais, e ainda assim conseguimos negociar", afirmou.