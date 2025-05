Teste de gripe aviária em trabalhador de granja no RS deu negativo, diz governador

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) disse que deu negativo o resultado do teste para influenza aviária feito em um trabalhador da granja de Montenegro (RS), onde foi registrado, na semana passada, o primeiro caso de gripe aviária em aves de criação comercial. A informação foi fornecida nesta terça-feira, 20, pelo governador gaúcho, Eduardo Leite (PSD), pouco antes de ele entrar em reunião com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em Brasília. Em nota oficial, a Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul também informou em nota o resultado negativo.

O resultado negativo para gripe aviária no trabalhador, que apresentava sintomas de gripe, foi obtido por meio de teste de PCR. Houve investigação também para outros vírus respiratórios, como covid-19 e influenza humana, todos com resultados não detectáveis. "Já foi feito o teste, que deu negativo para a gripe aviária no trabalhador. O Estado está adotando todos os protocolos que devem entrar em curso numa situação como essa", afirmou o governador Eduardo Leite, em Brasília.

O monitoramento de pessoas com sintomas gripais vem sendo conduzido pela Secretaria Estadual da Saúde desde a confirmação dos casos em aves da granja de Montenegro e do Zoológico de Sapucaia do Sul - ali, aves silvestres apresentaram sintomas de gripe aviária. O objetivo é identificar sinais compatíveis com os critérios de caso suspeito, conforme os protocolos de vigilância da influenza aviária.