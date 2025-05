Xi Jinping defende fortalecimento da indústria para impulsionar modernização da China

O governo chinês defendeu nesta terça-feira, 20, o fortalecimento contínuo da indústria de manufatura como parte essencial do projeto de modernização do país. A posição foi expressa em comunicado oficial sobre uma visita do presidente do país, Xi Jinping, à cidade de Luoyang, onde o mandatário inspecionou as instalações da fabricante Luoyang Bearing Group.

Durante a visita, Xi afirmou que "a China sempre aderiu ao caminho de desenvolvimento da economia real". Segundo ele, o país superou a antiga dependência de produtos importados como fósforos, sabão e ferro, e hoje é "o maior país manufatureiro do mundo, com as categorias industriais mais completas". Para o governo, isso comprova que "tomamos o caminho certo".

O comunicado reforça a necessidade de "fortalecer continuamente o setor manufatureiro" e de seguir os princípios de "autossuficiência e fortalecimento", dominando tecnologias essenciais em áreas estratégicas. Xi também destacou a importância da cooperação entre "indústrias, universidades e institutos de pesquisa" e a formação de "um grande número de talentos de alta qualidade".