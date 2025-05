Ata continua absolutamente válida e incertezas com tarifas continuam no ar, diz diretor do BC

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, reforçou nesta quarta-feira, 21, que a última ata do Comitê de Política Monetária, divulgada na semana passada referente à reunião de junho do colegiado, segue "absolutamente válida em direção, sentido e módulo". Nilton reforçou que não só os números, mas também as "inquietudes e incertezas" presentes no documento seguem válidas hoje.

As declarações foram feitas durante participação no 3º Seminário MacroLab de Conjuntura, organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) em São Paulo.

No início de sua fala, o diretor do BC contextualizou ainda que nem todo tipo de informação é "determinística" "Tomamos decisões de acordo com as informações que temos no momento, e as informações às vezes são incompletas e nem sempre determinísticas".