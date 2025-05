Aumento da incerteza política ameaça estabilidade financeira, afirma BCE

Um forte aumento na incerteza sobre as políticas governamentais, que vão do comércio à defesa, colocou o sistema financeiro em risco, afirmou o Banco Central Europeu (BCE) em relatório semestral sobre estabilidade financeira, publicado nesta quarta-feira. De acordo com o BC da zona do euro, a intensificação das tensões comerciais desencadeou um pico na volatilidade do mercado, temores de desaceleração do crescimento econômico e uma forte reprecificação nos mercados financeiros.

"As tarifas de importação dos EUA, mais altas do que o esperado, anunciadas em 2 de abril de 2025, injetaram volatilidade significativa nos mercados financeiros", acrescentou o banco, ao alertar que os investidores podem estar "excessivamente complacentes" com as ameaças representadas pelo recente aumento tarifário e subestimando o grau de risco que enfrentam no novo ambiente político.

De acordo com o BCE, apesar das múltiplas fontes de resiliência nos setores financeiro e não financeiro da zona do euro, "não há espaço para complacência". "As incertezas decorrentes das tensões comerciais, da desregulamentação e da redução da cooperação internacional estão alimentando preocupações sobre a fragmentação econômica e regulamentar global", avalia.