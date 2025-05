BNDES aprova R$ 113,17 milhões para cooperativa C.Vale investir em armazenagem e embalagens

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta quarta-feira, 21, ter aprovado um financiamento de R$ 113,17 milhões para a C.Vale - Cooperativa Agroindustrial. Os recursos serão investidos na ampliação da capacidade de armazenagem de grãos nas unidades de Brasilândia do Sul e de Goioerê, ambas no Paraná, e de Amambai, no Mato Grosso do Sul, além da construção de um depósito de embalagens no município paranaense de Palotina.

O projeto tem um investimento total previsto de R$ 128,3 milhões. A C.Vale prevê aumentar a capacidade de armazenagem de grãos em até 65 mil toneladas. Os planos incluem um aumento em até 12 mil toneladas na capacidade da unidade de Brasilândia do Sul, uma expansão de até 33 mil toneladas na unidade de Amambai, e a aquisição de equipamentos para implementar a armazenagem da nova unidade em Goioerê, que terá capacidade para até 20 mil toneladas.

O montante financiado prevê R$ 4,2 milhões via Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à Produção Agropecuária (Prodecoop) e R$ 58,9 milhões do Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA), ambos no âmbito do Plano Safra 2024/2025.