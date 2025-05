Bolsas de NY fecham em queda pressionadas por preocupações com déficit fiscal dos EUA

As bolsas de Nova York voltaram a fechar em queda nesta quarta-feira, 21, com o avanço dos rendimentos dos Treasuries e as preocupações com o crescente déficit fiscal dos Estados Unidos pesando sobre o sentimento do mercado. Em mais um dia de agenda esvaziada, os investidores também acompanharam os resultados da temporada de balanços e as discussões dos ministros das Finanças do G7, reunidos no Canadá.

O Dow Jones caiu 1,91% aos 41.860,44 pontos; o S&P 500 recuou 1,61%, aos 5.844,61; e o Nasdaq fechou em baixa de 1,41%, aos 18.872,64 pontos. Os dados são preliminares.

As ações da Wolfspeed despencaram quase 60% após o Wall Street Journal informar que a fabricante de componentes para chips se prepara para entrar com pedido de falência nas próximas semanas. Segundo fontes, a empresa estaria buscando estruturar um plano de recuperação judicial com o apoio da maioria de seus credores.