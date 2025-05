Brics Brasil: Alckmin destaca documento sobre multilateralismo, mas não responde sobre tarifaço

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, enfatizou nesta quarta-feira, 21, a aprovação consensual pelos representantes da indústria e comércio do Brics de um documento do bloco, que dá importância ao multilateralismo, livre comércio e Organização Mundial do Comércio (OMC), mas não respondeu a pergunta feita por jornalistas sobre se houve um debate sobre as sobretaxas comerciais impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Alckmin concedeu uma rápida entrevista coletiva à imprensa de cerca de sete minutos após a nona reunião de comércio e indústria do Brics, que ocorreu nesta quarta em Brasília.

"Houve um documento aprovado por todos os países que compõem os 11 países que compõem o Brics, estabelecendo nesse consenso a defesa do multilateralismo e o livre comércio. Então, todo o Brics defende o multilateralismo, defende o livre comércio, o respeito às regras e o fortalecimento da OMC, o desenvolvimento do comércio", enfatizou o vice-presidente.

Apesar de não ter respondido sobre o tarifaço, Alckmin comentou sobre uma "crise do multilateralismo", que, segundo ele, tem um papel importante no desenvolvimento, na geração de emprego e renda e no desenvolvimento dos países. "Para as crises do multilateralismo do comércio, o caminho é mais multilateralismo e mais comércio, e o caminho é um diálogo. Isso é o que se exercitou hoje em dia todo, com países que são diferentes, não só como um misto econômico, geográfico, cultural, mas que têm uma identidade e um compromisso com o desenvolvimento."