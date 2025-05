Commodities são incapazes de evitar queda do Ibovespa após recordes e recuo em NY

Conforme Pedro Caldeira, sócio da One Investimentos, o recuo do Ibovespa nesta manhã é visto sem preocupações, após o recente ganho. Em maio, acumula valorização de quase 3,00%. "Está perdendo um pouco fluxo ante os últimos pregões. É natural", diz.

Quanto ao quadro fiscal dos EUA, o presidente Donald Trump tem defendido um projeto de lei que pode ampliar o déficit orçamentário e aumentar as pressões sobre a dívida pública do país. Há relatos de que o projeto de lei orçamentária proposto pelo governo Trump poderá ser votado no plenário da Casa ainda nesta quarta-feira.

As bolsas em Nova York caem, enquanto os rendimentos dos Treasuries avançam, numa indicação de que investidores exigem prêmios maiores para financiar a dívida americana, o que pode agravar ainda mais o quadro fiscal. "O desafio fiscal nos Estados Unidos é muito grande e preocupante", afirma Caldeira, da One.

Apesar da elevação em torno de 0,40% do petróleo nesta manhã, as ações da Petrobras operam no zero a zero e Vale recua 0,67%, contrariando a alta de 0,76% do minério de ferro no fechamento hoje em Dalian, na China.

Após o aval do Ibama, a Petrobras espera estar pronta para iniciar o teste do primeiro poço para exploração de petróleo em águas profundas na bacia da Foz do Amazonas já em junho. Apesar de alguns avaliaram a notícia como positiva, os acionistas ainda não refletiram a boa notícia para a empresa ou talvez estejam olhando com cautela a situação, pontua Vitor Agnello, analista educacional da CM Capital.

Agnello entende que a Petrobras se encontra em um ótimo momento para se posicionar no longo prazo pois veio de uma forte queda causada com o receio de recessão global depois da briga taxativas entre EUA e China. Essa disputa, lembra em análise, fez o petróleo Brent recuar de US$ 74 o barril aproximadamente e bater mínimas próximas a US$ 60. "Com isso o ativo sofreu bastante, mas também se encontrando bem descontada", avalia.