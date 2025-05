Em evento na FGV, economistas apostam em recuo completo de Trump na guerra de tarifas

Economistas que participaram no começo da noite desta quarta-feira, 21, da segunda parte do 3º Seminário Macrolab de Conjuntura da FGV-EESP foram uníssonos na afirmação de que o presidente dos EUA, Donald Trump, se verá forçado a recuar em todas as medidas que adotou na guerra tarifária.

De acordo com o economista-chefe do Banco BV, Roberto Padovani, embora o custo da guerra de tarifas seja alto no curto prazo, é divertido observá-la porque se trata de uma "grande bagunça" provocada pelo mandatário norte-americano, que já percebeu que, nesta briga, os Estados Unidos têm mais a perder do que a China.

Para Padovani, a guerra fiscal travada por Trump tem mais a ver com política do que com economia. Neste aspecto é que o republicano está percebendo que perderá a briga, porque "a China pensa 100 anos à frente" e seu regime político a permite passar por três anos de turbulência. "O Trump, como todos os populistas, passará. Foi assim com o Bolsonaro", disse Padovani ao acrescentar que a China está "se lixando" para Trump e os Estados Unidos.