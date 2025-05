Empresas chinesas compram memecoin de Trump para evitar fechamento de capital nos EUA

Algumas pequenas empresas chinesas apostam que a memecoin do presidente Trump as ajudará a evitar que suas ações percam espaço nas bolsas americanas.

Uma empresa de tecnologia chamada GD Culture Group anunciou em 12 de maio que havia fechado um acordo de financiamento de US$ 300 milhões para ajudá-la a acumular um estoque de criptomoedas, incluindo bitcoin e a memecoin do presidente, $TRUMP. O anúncio fez as ações da GD Culture, sediada em Nova York, mas com operações na China, subirem 14%.

Três dias depois, a fabricante chinesa de roupas Addentax Group afirmou estar em negociações com detentores de criptomoedas não identificados para comprar até US$ 800 milhões em tokens $TRUMP e bitcoin. As ações da Addentax não tiveram o mesmo impulso, caindo cerca de 7% naquela quinta-feira, após uma alta intradiária de mais de 150%.